Son dakika haber | Manisa'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı - Son Dakika
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Son dakika haber | Manisa'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

30.03.2022 16:25
Son dakika haber | Manisa'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Son dakika haber: Manisa'nın Alaşehir ilçesinde takibe alınan ve jandarma tarafından durdurulan araçta uyuşturucu maddelerle birlikte yakalanan 2 kişi gözaltına alındı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde takibe alınan ve jandarma tarafından durdurulan araçta uyuşturucu maddelerle birlikte yakalanan 2 kişi gözaltına alındı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesine bağlı Uluderbent Mahallesinde bugün saat: 13.00 sıralarında Alaşehir İlçe Jandarma Komutanlığı 7'nci JASAT, İsth. Kısmı ve Uluderbent Jandarma Karakol Komutanlığınca yürütülen istihbarı çalışmalar sonucunda durdurulan bir araçta uyuşturucu maddeler ile birlikte 2 şüpheli şahıs yakalandı.

Jandarma tarafından T.D. (33) ve M.A. (32) isimli şahısların, 35 N 3584 plakalı araçla uyuşturucu madde satacakları ve müşteri aradıkları yönünde bilgi alınması üzerine, söz konusu araç Uluderbent Mahallesinde bulunan bir akaryakıt istasyonunda durduruldu. T.D. ve M.A. isimli şahısların yapılan üst aramasında ve araçta yapılan aramada satışa hazır vaziyette yaklaşık 55 gram metamfetamin, 3 adet sentetik ecza hapı, 1 adet uyuşturucu hap ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bin 650 TL, hassas terazi ve uyuşturucu içme aparatı ele geçirildi. Gözaltına alınan şahısların bugün adliyeye sevk edileceği öğrenildi. - MANİSA

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Uyuşturucu ticareti yapan şahıs tutuklandı Uyuşturucu ticareti yapan şahıs tutuklandı

Uyuşturucu, Jandarma, Tragger, Manisa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber | Manisa'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber | Manisa'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı - Son Dakika
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