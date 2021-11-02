Manisa'da, hakkında "PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yakalama kararı bulunan kişi tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Manisa İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, yakalama kararı bulunan A.T. (25) için Yunusemre ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenlendi.
Şüpheli adreste gözaltına alındı. Terör örgütüne 2016'da katıldığı belirlenen A.T, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlı, sulh ceza hakimliğince "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma" suçundan tutuklandı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haber! Manisa'da yakalanan PKK'lı terörist tutuklandı - Son Dakika