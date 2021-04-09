Son dakika haber... Manisa'da yaralı bulunan şahin tedavi altına alındı - Son Dakika

Son dakika haber... Manisa'da yaralı bulunan şahin tedavi altına alındı

09.04.2021 16:31
Son dakika haber... Manisa'da yaralı bulunan şahin tedavi altına alındı, System.String[]

Edinilen son dakika haberine göre Manisa'nın Köprübaşı ilçesinde jandarma tarafından yaralı bulunan kızıl şahin, tedavi altına alındı.

Manisa'nın Köprübaşı ilçesinde jandarma tarafından yaralı bulunan kızıl şahin, tedavi altına alındı.

Köprübaşı ilçesine bağlı Borlu Mahallesi'ndeki ormanlık alanda jandarma, yaralı şahin buldu. Kızıl şahine ilk müdahale, ilçedeki veterinerde yapıldı.

Şahin, müdahalenin ardından Salihli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü personeline teslim edildi.

Şahinin, tedavisinin tamamlanmasının ardından doğal yaşama salınacağı bildirildi.

Köprübaşı, Jandarma, Manisa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Manisa'da yaralı bulunan şahin tedavi altına alındı - Son Dakika


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