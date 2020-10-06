Manisa'nın Salihli ilçesinde yasa dışı bahis oynattığı belirlenen bir kişi gözaltına alındı.
Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve Manisa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede yasa dışı bahis oynatıldığı ihbarı üzerine bir eve operasyon düzenledi.
Evde arama yapan ekipler, bir dizüstü bilgisayar ile 2 cep telefonuna el koydu.
Öte yandan, operasyonda gözaltına alınan şüpheli H.Ç.'nin banka hesaplarında yapılan incelemelerde yasa dışı bahis oynama maksadıyla transfer edilen 370 bin lira bulunurken H.Ç.'nin aracılığıyla bahis oynadıkları tespit edilen 187 kişi hakkından idari işlem yapıldı.
Haber Yayın Tarihi: 06.10.2020 16:45 - Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haber! Manisa'da yasa dışı bahis operasyonu - Son Dakika