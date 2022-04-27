Son dakika haber! Manisa'da yoldan çıkan kamyonet devrildi: 1 yaralı - Son Dakika
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Son dakika haber! Manisa'da yoldan çıkan kamyonet devrildi: 1 yaralı

27.04.2022 10:44
Son dakika haber! Manisa'da yoldan çıkan kamyonet devrildi: 1 yaralı

Son dakika 3. sayfa haberine göre Manisa'nın Kula ilçesinde bir kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilirken kazada 1 kişi yaralandı.

Manisa'nın Kula ilçesinde bir kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilirken kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza Manisa'nın Kula ilçesine bağlı Sandal Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre M.C.K. idaresindeki 06 CFY 990 plakalı kamyonet seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri ile Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kaza nedeniyle yaralanan M.C.K. Kula Devlet Hastanesine kaldırılırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA

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Manisa'da devrilen kamyonetin sürücüsü yaralandı Manisa'da devrilen kamyonetin sürücüsü yaralandı Mart ayında 97 bin 974 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı Mart ayında 97 bin 974 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı

Kamyonet, Manisa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber! Manisa'da yoldan çıkan kamyonet devrildi: 1 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber! Manisa'da yoldan çıkan kamyonet devrildi: 1 yaralı - Son Dakika
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