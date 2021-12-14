Son dakika haber: Zincirleme trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika

Tır sürücüsü Üçel, gazetecilere yaptığı açıklamada, rampadan aşağı inerken yağmur nedeniyle yol kayganlaştığı için kazanın meydana geldiğini söyledi.

Alınan bilgiye göre, Sadık Sarıgül'ün (21) kullandığı 09 AEJ 896 plakalı otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan Uşak- İzmir kara yolu Kovukdere mevkisinde Savaş Üçel (47) idaresindeki 33 DTJ 86 plakalı tıra arkadan çarptı. Ardından aynı yönde seyir halindeki 9 araç çarpıştı.

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