Son dakika haber! Manisa'daki 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde tır, kamyonet ile bir otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Manisa- Akhisar kara yolundaki Hacırahmanlı Mahallesi Kavşağı'nda S.Y. (37) yönetimindeki 59 AG 108 plakalı tır, trafik ışıklarında yavaşladı.
Önündeki tırın yavaşladığını görünce hızını azaltan L.D. (45) idaresindeki 67 AF 516 plakalı otomobile, aynı yönde giden M.A. (70) yönetimindeki 45 UA 7308 plakalı kamyonet çarptı.
Çarpmanın etkisiyle kayan otomobil, S.Y. idaresindeki tıra arkadan vurdu.
Kazada otomobildeki yolcu İ.D. (14) ile kamyonet sürücüsü M.A. yaralandı.
Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Manisa Şehir Hastanesine kaldırılan yaralılardan kamyonet sürücüsü M.A.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, araçların kaldırılmasıyla yeniden açıldı.
Kaynak: AA
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