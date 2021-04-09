Son dakika haber! Manisa'daki 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, araçların kaldırılmasıyla yeniden açıldı.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Manisa Şehir Hastanesine kaldırılan yaralılardan kamyonet sürücüsü M.A.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kazada otomobildeki yolcu İ.D. (14) ile kamyonet sürücüsü M.A. yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Manisa- Akhisar kara yolundaki Hacırahmanlı Mahallesi Kavşağı'nda S.Y. (37) yönetimindeki 59 AG 108 plakalı tır, trafik ışıklarında yavaşladı.

Manisa 'nın Saruhanlı ilçesinde tır, kamyonet ile bir otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

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