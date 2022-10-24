Manisa'da hafif ticari araç yol kenarındaki üzüm bağına devrildi: 2 çocuk yaşamını yitirdi - Son Dakika
Üye Girişi

Manisa'da hafif ticari araç yol kenarındaki üzüm bağına devrildi: 2 çocuk yaşamını yitirdi

24.10.2022 01:12
Manisa'da hafif ticari araç yol kenarındaki üzüm bağına devrildi: 2 çocuk yaşamını yitirdi

Manisa'da meydana gelen kazada hafif ticari bir araç üzüm bağına devrildi. Araçta bulunan 7 kişinin yaralandığı kazada hastaneye kaldırılan 2 çocuk yaşamını yitirdi.

Sarıgöl ilçesindeki Bilal B'nin (35) kullandığı hafif ticari araç, Sarıgöl- Denizli yolunun Dindarlı Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkarak yol kenarındaki üzüm bağına devrildi.

7 YARALI

Kazada AKS ve itfaiye ekiplerince hafif ticari araçta sıkıştıkları yerlerden çıkarılan 7 yaralı, Alaşehir ve Sarıgöl ilçelerindeki çeşitli hastanelere sevk edildi. Yaralılardan Asiye ve Elif Ebrar K'nin hayati tehlikesi olduğu belirtildi.

2 ÇOCUK HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Kazanın ardından ağır yaralı halde hastaneye sevk edilen Asiye K. (8) ve 1 yaşındaki Elif Ebrar K, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA
YORUMLAR
500
Manisa haber: Manisa'da otomobilinde uyuşturucu bulunan kişi tutuklandı Manisa haber: Manisa'da otomobilinde uyuşturucu bulunan kişi tutuklandı Son dakika gündem: Manisa'da hafif ticari araç devrildi: 4'ü çocuk 7 yaralı Son dakika gündem: Manisa'da hafif ticari araç devrildi: 4'ü çocuk 7 yaralı

Tragger, Sarıgöl, Manisa, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Manisa'da hafif ticari araç yol kenarındaki üzüm bağına devrildi: 2 çocuk yaşamını yitirdi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
00:52 Manisa'da hafif ticari araç yol kenarındaki üzüm bağına devrildi: 2 çocuk yaşamını yitirdi
00:25 Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, kameralar karşısında isyan etti: Ey Ali Palabıyık, bu gece nasıl uyuyacaksın
00:04 Eski İngiltere Başbakanı Johnson, Muhafazakar Parti liderlik yarışından çekildiğini açıkladı
00:00 Alanya karşılaşmasında olanlar Mauro Icardi'yi şaşkına çevirdi: Neden hep böyle yapıyorlar!
23:57 İstanbul'da bulunan bir özel üniversitenin yanındaki istinat duvarı çöktü! O anlar kameralara yansıdı
23:56 Fatih'te hastane karşısındaki şantiye bölgesinde cansız erkek bedeni bulundu
23:52 Galatasaray'dan Alanya mücadelesi sonrası tarihi rest: Ligi bitirmeyiz
23:38 Komedi programı Güldür Güldür'ün son bölümüne Kılıçdaroğlu taklidi damga vurdu!
23:17 MetroPOLL Araştırma'dan ikinci tur anketi! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki fark dikkat çekti
22:58 Almanya'da iklim aktivistleri 110 milyon dolarlık tabloya patates püresi attı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.10.2022 01:17:30. #1.12#
SON DAKİKA: Manisa'da hafif ticari araç yol kenarındaki üzüm bağına devrildi: 2 çocuk yaşamını yitirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement