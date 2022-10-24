Kazada AKS ve itfaiye ekiplerince hafif ticari araçta sıkıştıkları yerlerden çıkarılan 7 yaralı, Alaşehir ve Sarıgöl ilçelerindeki çeşitli hastanelere sevk edildi. Yaralılardan Asiye ve Elif Ebrar K'nin hayati tehlikesi olduğu belirtildi.

Kaynak: AA

Tragger, Sarıgöl, Manisa, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Manisa'da hafif ticari araç yol kenarındaki üzüm bağına devrildi: 2 çocuk yaşamını yitirdi - Son Dakika

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