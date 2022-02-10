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Son dakika haber: Manisa'daki operasyonda lahit parçaları ve mezar taşları ele geçirildi - Son Dakika

Son dakika haber: Manisa'daki operasyonda lahit parçaları ve mezar taşları ele geçirildi

10.02.2022 10:59
Son dakika haber: Manisa'daki operasyonda lahit parçaları ve mezar taşları ele geçirildi

Son dakika haber: Manisa'nın Kula ilçesindeki tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Manisa'nın Kula ilçesindeki tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Esenyazı Mahallesinde bir evde çok sayıda tarihi eser bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Y.E'ye (52) ait eve operasyon düzenleyen ekipler 2 lahit kapağı, 1 lahit kilit taşı, 1 lahit başlığı, 1288 yılına ait Osmanlı mezar taşı, 3 küp ve 1 süngü ele geçirdi.

İfadesi alınan Y.E serbest bırakılırken eserler Manisa Müze Müdürlüğü'ne teslim edilmek üzere koruma altına alındı.

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Jandarma, Hisarcık, Manisa, Kula, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Manisa'daki operasyonda lahit parçaları ve mezar taşları ele geçirildi - Son Dakika


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