Manisa'nın Kula ilçesindeki tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Esenyazı Mahallesinde bir evde çok sayıda tarihi eser bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Y.E'ye (52) ait eve operasyon düzenleyen ekipler 2 lahit kapağı, 1 lahit kilit taşı, 1 lahit başlığı, 1288 yılına ait Osmanlı mezar taşı, 3 küp ve 1 süngü ele geçirdi.
İfadesi alınan Y.E serbest bırakılırken eserler Manisa Müze Müdürlüğü'ne teslim edilmek üzere koruma altına alındı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haber: Manisa'daki operasyonda lahit parçaları ve mezar taşları ele geçirildi - Son Dakika