Son dakika haber! Manisa'daki orman yangını kısmen kontrol altında - Son Dakika

Manisa'nın Ahmetli ilçesinde dün başlayan ve gece boyunca devam eden orman yangını kısmen kontrol altına alınırken, rüzgarın etkisiyle kuzey taraflarda yeniden başlayan alevlere yangın söndürme helikopterleriyle müdahale ediliyor.

Manisa'nın Ahmetli ilçesi Hacıköseli Mahallesinde başlayan orman yangını kısmen kontrol altına alınırken sabah saatlerinde alevler kayboldu. Rüzgarın başlamasıyla Hacıköseli ile Sivrice arasındaki vadide yangının kuzey tarafında tekrar alevler yükseldi. Arazözlerin eğimden dolayı ulaşamadığı noktaya helikopterle müdahaleler tekrar başladı. Diğer bölgelerde ise soğutma çalışmaları devam ediyor.

(Sadık Cangel - İlker Uyar/İHA)