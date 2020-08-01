Son dakika haber: Manisa'daki orman yangını yeniden başladı - Son Dakika

Manisa'nın Ahmetli ilçesinde dün çıkan ve kısmen kontrol altına alınan orman yangını rüzgarın da etkisiyle yeniden büyüdü. 3 mahallede tahliye işlemi başladı.

Manisa'nın Ahmetli ilçesindeki ormanlık alanda dün saat 16.00 sıralarında başlayan ve kısmen kontrol altına alınan yangın rüzgarın da etkisiyle birlikte yeniden başladı. Yangına 7 helikopter, 64 arazöz, 2 ilk müdahale aracı 11 dozer ve 250 söndürme işçisi ile müdahale edilirken Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri de destek verdi. Akşam saatlerinde helikopterler görevi bırakırken, yangına karadan müdahale edilmeye çalışılıyor.

Yangın Ahmetli ilçesine bağlı Hacıköseli Mahallesi'ne sıçradı. Mahalle tahliye edilirken yaklaşık 10 ev hasar gördü. Öte yandan yangın nedeniyle Ahmetli ilçesine bağlı Bahçecik Mahallesi ve Turgutlu ilçesine bağlı Baktırlı Mahallesi'nin de boşaltılmasına başlanıyor.

Ayrıca mahallelerde bulunan küçükbaş, büyükbaş hayvanlar ile kümes hayvanlarının da tahliyesi için çalışma başlatıldı. - MANİSA