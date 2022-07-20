Son dakika haber! Manisa'daki orman yangınına ilişkin 2 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Son dakika haber! Manisa'daki orman yangınına ilişkin 2 kişi gözaltına alındı

20.07.2022 11:19
Son dakika haber! Manisa'daki orman yangınına ilişkin 2 kişi gözaltına alındı

Son dakika gündem haberi... Manisa'nın Gördes ilçesinde dün ormanlık alanda başlayan ve sabah saatlerinde kontrol altına alınan tarım alanlarının da zarar gördüğü yangına ilişkin 2 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Manisa'nın Gördes ilçesinde dün ormanlık alanda başlayan ve sabah saatlerinde kontrol altına alınan tarım alanlarının da zarar gördüğü yangına ilişkin 2 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Karayağcı Mahallesi'ndeki Çengel mevkisinde dün saat 14.00 sıralarında başlayan ve rüzgarın etkisiyle yayılan yangına, güneş battıktan sonra da gece görüşü olan 2 helikopter ve yer ekipleri ile müdahale edildi.

Mahalle sakinlerinin de destek verdiği çalışmalar sonucu yangın yaklaşık 18 saatte kontrol altına alındı.

Yangın nedeniyle bölgedeki ahır ve bağ evleri de tedbiren boşaltıldı.

185 hektarlık alan zarar gördü, 2 kişi gözaltında

Manisa Valiliğinden yangına ilişkin yapılan açıklamada, 85 hektarlık ormanlık alanın yanı sıra 100 hektar kadar da tarım alanının zarar gördüğünün tahmin edildiği bildirildi.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili Gördes İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından inceleme başlatıldığı belirtilen açıklamada, yangına sebebiyet verdiği değerlendirilen 2 kişinin gözaltına alındığı ve soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.

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Kaynak: AA

Hisarcık, Gördes, Manisa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Manisa'daki orman yangınına ilişkin 2 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

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