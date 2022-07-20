Son dakika haberleri... Manisa'daki orman yangınıyla ilgili 2 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Son dakika haberleri... Manisa'daki orman yangınıyla ilgili 2 kişi tutuklandı

20.07.2022 23:42
Son dakika haberleri... Manisa'daki orman yangınıyla ilgili 2 kişi tutuklandı

Son dakika haberlerine göre Manisa'nın Gördes ilçesinde kontrol altına alınan orman yangını ile ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Manisa'nın Gördes ilçesinde kontrol altına alınan orman yangını ile ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Manisa'nın Gördes ilçesi Karayağacı Mahallesi'nde buğday tarlasındaki anız yangınının ormana sıçraması sonucu çıkan yangında 85 hektar ormanlık alan 100 hektar da tarım arazisi zarar görmüştü. Jandarma tarafından gözaltına alınan B.Ö. (44) ve İ.Ç. (60) isimli şüpheliler bugün çıkarıldığı Gördes Sulh Ceza Hakimliğinin 2022/9 kararı ile tutuklanarak Akhisar Kapalı T tipi Cezaevine sevk edildi.

(Recep Şener/İHA)

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Son dakika haberleri: Manisa'daki orman yangını kontrol altına alındı Son dakika haberleri: Manisa'daki orman yangını kontrol altına alındı MANİSA'DAKİ ORMAN YANGININDA 85 HEKTAR ORMAN VE 100 HEKTAR TARIM ARAZİSİ ZARAR GÖRDÜ, 2 GÖZALTI MANİSA'DAKİ ORMAN YANGININDA 85 HEKTAR ORMAN VE 100 HEKTAR TARIM ARAZİSİ ZARAR GÖRDÜ, 2 GÖZALTI
Kaynak: İHA

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