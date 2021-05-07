Son dakika haber... Manisa Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy, trafik kazası mağduru engelli kadına akülü sandalye hediye etti - Son Dakika

Manisa İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy, 5 yıl önce geçirdiği trafik kazası sonucu tekerlekli sandalyeye bağımlı hale gelen 2 çocuk annesi kadına akülü sandalye armağan etti.

Trafik haftası etkinlikleri kapsamında Saruhanlı ilçesine bağlı Dilek Mahallesinde yaşayan Seda Merter'i ziyaret eden Uslusoy, 2 çocuk annesi kadına geçmiş olsun dileklerini iletti.

İçişleri Bakanlığı'nın son 2 yıldır hayata geçirdiği farkındalık projeleriyle trafikte yaya önceliği seferberliği başlatıldığını aktaran Uslusoy, engelli kadına akülü tekerlekli sandalye hediye etti.

Uslusoy'a ziyaretinde Trafikten Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı İlker Çetinkaya ve trafik polisleri de eşlik etti.

Seda Merter, 5 yıl önce Manisa - Akhisar yolunun Kapaklı Mahallesi yakınlarında tırın çarpması sonucu yaralanmış ve yürüme yetisini kaybetmişti. ???????