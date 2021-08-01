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Son dakika haber: Manisa FK'nın yeni transferi Andre Sousa: "Takımda çok iyi bir aile ortamı var" - Son Dakika

Son dakika haber: Manisa FK'nın yeni transferi Andre Sousa: "Takımda çok iyi bir aile ortamı var"

01.08.2021 13:49
Son dakika haber: Manisa FK'nın yeni transferi Andre Sousa:

Son dakika haberi... Manisa Futbol Kulübünün yeni transferi Andre Sousa, Afyonkarahisar kampında açıklamalarda bulundu.

Manisa Futbol Kulübünün yeni transferi Andre Sousa, Afyonkarahisar kampında açıklamalarda bulundu. Takıma çok çabuk uyum sağladığını ifade eden Sousa, "Hep birlikte çok verimli bir şekilde yeni sezona hazırlanıyoruz" dedi.

TFF 1. Lig'de mücadele edecek olan Manisa Futbol Kulübü, 2021-2022 sezonu öncesi hazırlıklarını Afyonkarahisar'da sürdürüyor. Takımın yeni transferlerinden Portekizli orta saha oyuncusu Andre Sousa, Afyonkarahisar kampında önemli açıklamalarda bulundu. Takıma transfer sürecini anlatan tecrübeli oyuncu, "Sezon sona erdikten sonra Manisa FK'dan teklif aldım. Kulübün hedefleri ve projeleri bu kararı almamda çok etkili oldu. Süper Lig'den bir alt lige gelmem radikal bir karar gibi görünebilir ama kulübün hedeflerini öğrendikten sonra çok rahat bir şekilde teklifi kabul ettim. Manisa FK'da üst sıralara oynamayı Süper Lig'de orta sıralarda mücadele eden bir takımda oynamaya tercih ederim" şeklinde konuştu.

"Çok kaliteli ve karakterli bir takımız"

Süper Lig'e, Manisa FK takımıyla birlikte dönmek istediğini belirten Sousa, "Süper Lig'de oynamak benim için iyi bir deneyim oldu. Manisa FK'ya geldiğimden beri çok bir zaman geçmedi ama takımımın karakterini, futbolcuların kalitelerini, antrenmanların seviyelerini çok iyi görüyorum. Süper Lig'e yakın zamanda çıkabilecek bir takımız. Çok yakın bir gelecekte Manisa FK'yı Süper Lig'e görüyorum" diye konuştu.

"Uyum sorunu yaşamadım"

Takım arkadaşlarıyla uyum sürecini değerlendiren Sousa, "Takıma adaptasyon sürecim çok çabuk oldu hatta uyum sorunu yaşamadım denebilir. Kampta çok iyi bir aile ortamı var. Arkadaşlarım eni hemen içlerine aldılar. Kulüp çalışanlarımız, hocalarımız, yöneticilerimiz herkes beni çok iyi karşıladı. Hep birlikte çok verimli bir şekilde yeni sezona hazırlanıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Portekizliler ve Türkler çok farklı"

Portekiz ile Türk insanının çok farklı yapıda olduğunu da vurgulayan Andre Sousa, "Portekiz ve Türk halkı çok farklı özelliklere sahip. Türk insanının karakterini çok seviyorum. Ülkelerine bağlı ve hırslı bir yapıları var. Benim ülkemde özellikle iş hayatında herkes çok panik ve stresli halde. Ancak Türk insanı rahat ve birbirleriyle iyi iletişim kuran bir millet. Türkiye'nin yemekleri de çok güzel. Türkler yemeklerinde çok baharat ve acı kullanıyor. Ben de acı sevdiğim için yemek konusunda çok şanslıyım" dedi.

"Futbolcu olmasaydım öğretmen olurdum"

Futbolcu olmaması halinde öğretmenlik yapabileceğini söyleyen tecrübeli orta saha, "Futbolcu olmasaydım kesinlikle yine futbolun içinde olurdum ama futbol olmasaydı belki öğretmen olabilirdim. Ailemle ve çocuklarımla vakit geçirmeyi çok seviyorum. Gitar çalmayı çok istiyordum hatta denedim ama parmaklarım çok acıdığı için bıraktım. Konsol oyunları oynamayı seviyorum. Bir de çok fazla dizi ve film izlemeyi seviyorum" şeklinde konuştu.

"Taraftarımız hep yanımızda olsun"

Yeni sezon öncesi taraftara destek çağrısında bulunan Sousa, "Taraftarımızın stada büyük bir coşku ve hırsla gelmelerini istiyorum. Bizi sonuna kadar desteklesinler ve hep yanımızda olsunlar. Takımımın sahada elinden gelenin fazlasını yapacağını biliyorum. Taraftarımıza bu sezon çok ihtiyacımız olacak. Umarım sezon sonunda taraftarlarımızla birlikte şampiyonluk coşkusunu hep birlikte yaşarız" cümlelerine yer verdi. - MANİSA

Son dakika haber: Manisa FK'nın yeni transferi Andre Sousa: Takımda çok iyi bir aile ortamı var
Son dakika haber: Manisa FK'nın yeni transferi Andre Sousa: Takımda çok iyi bir aile ortamı var
Son dakika haber: Manisa FK'nın yeni transferi Andre Sousa: Takımda çok iyi bir aile ortamı var

Spor Toto Süper Lig, Karahisar, Futbol, Manisa, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Son dakika haber: Manisa FK'nın yeni transferi Andre Sousa: 'Takımda çok iyi bir aile ortamı var' - Son Dakika Spor


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