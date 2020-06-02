Son dakika haber: MANİSA Köpeği sopayla dövdü, savunması 'pes' dedirtti - Son Dakika

Son dakika haber: MANİSA Köpeği sopayla dövdü, savunması 'pes' dedirtti

Son dakika güncel haberine göre Köpeği sopayla dövdü, savunması 'pes' dedirttiMANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, mobilya mağazası işleten 41 yaşındaki Hüseyin A., bir sokak köpeğine önce ayakkabısını fırlattı, ardından da fırça sapıyla dövdü.

Köpeği sopayla dövdü, savunması 'pes' dedirtti

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, mobilya mağazası işleten 41 yaşındaki Hüseyin A., bir sokak köpeğine önce ayakkabısını fırlattı, ardından da fırça sapıyla dövdü. Hüseyin A., kendisine tepki gösteren bir kişinin üzerine ise cebinden çıkardığı bıçakla yürüdü. Güvenlik kameraları ve çevredekiler tarafından cep telefonlarıyla görüntülenen o anların sosyal medyada yayılması ve hakkında yapılan şikayetler üzerine gözaltına alınan Hüseyin A., kendini köpeği yoldan geçenlere saldırdığı için dövdüğünü söyleyerek, savundu.

Alaşehir'de yaşayan evli, iki çocuk babası mobilyacı Hüseyin A., dün saat 17.00 sıralarında, Soğuksu Mahallesi Sevgi Yolu'nda, bir sokak köpeğine ayakkabısını fırlattı. Ardından da bir restoranın önündeki park halinde bulunan motosikletlerin arkasına kaçıp, saklanan köpeği, elindeki tahta fırça sapıyla dövdü. Zavallı hayvan acı içinde bağırıp, kaçarak canını kurtardı. Çevredeki bazı hayvan severler Hüseyin A.'ya tepki gösterip, engel olmak istedi. Hüseyin A., "Ne yapıyorsun sen" diyerek kendisine tepki gösteren 64 yaşındaki kasap Mehmet Ayoğlu'nun üzerine yürüyüp, cebinden çıkardığı bıçakla saldırmak istedi. Çevredeki diğer esnaflar araya girip, Hüseyin A.'yı sakinleştirmeye çalıştı. Çevredekiler bir yandan durumu polise bildirirken, bir yandan da o anları cep telefonları ile görüntüledi. Olay anının çevredeki işyerlerinin güvenlik kameraları tarafından da görüntülendiği ortaya çıktı. Görüntüler sosyal medyada kısa sürede yayılırken, ihbar üzerine olay yerine giden polis, Hüseyin A.'yı gözaltına aldı.

KÖPEĞİ YOLDAN GEÇENLERE SALDIRDIĞI İÇİN DÖVMÜŞ

Sokak köpeğini sürekli olarak yoldan geçenlere saldırdığı için dövdüğünü belirten Hüseyin A., "Beni şikayet etmiş olabilirler. Bu konudan hiç rahatsız değilim. Daha dün bu sokak köpeği vatandaşlara saldırdı. Ondan önceki günde benzer bir olay yaşandı. Bu duruma buradaki herkes şahit. Herkes bu durumu görüyor ve biliyor. Bana, 'Köpeğe niye vuruyorsun' diyorlar. Hayvan hakları varsa insan hakları da var. O köpekler iki genç ya da çocuğa saldırsa, bana bu kadar laf edenler acaba o zaman da aynı şeyleri söyleyecek mi? Herkes elini vicdanına koysun. Bu köpekler bana tepki gösteren kişilerin çocuklarına ya da yakınlarına da saldırabilir. Allah muhafaza, böyle bir şey yaşanmasın ama aynı hassasiyetle davranırlarsa o zaman başımın gözümün üstünde yerleri var. Yaptıklarımdan dolayı verilecek her türlü cezaya razıyım" diye konuştu.

ÜZERİNE BIÇAKLA YÜRÜDÜĞÜ KASAP ŞİKAYETÇİ OLDU

Köpeği dövmesine engel olmaya çalıştığı Hüseyin A.'nın bıçakla üzerine yürümesinin kabul edilemez olduğunu vurgulayan kasa Mehmet Ayoğlu, polise şikayetçi oldu. Yaşananların üzücü olduğunu ifade eden Ayoğlu, "Köpeğin o şekilde dövülmesi yanlış bir hareket. O da bir can taşıyor. Buradaki sokak köpeklerinin daha fazla şiddet görmemesi için bir an önce belediye tarafından buradan alınmasını istiyorum" dedi.

Diğer mahalle sakinleri de köpeklerin yoldan geçenlere havlayıp, korkuttuğunu belirtip, belediye tarafından toplanıp, barınağa götürülmesini istedi.

Son dakika haber: MANİSA Köpeği sopayla dövdü, savunması 'pes' dedirtti

Alaşehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.06.2020 11:36 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: MANİSA Köpeği sopayla dövdü, savunması 'pes' dedirtti - Son Dakika

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