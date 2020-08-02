Manisa Ahmetli'deki yangını söndürme çalışmaları sürüyor (3)

MANİSA'nın Ahmetli ilçesinde çıkan ve söndürme çalışmaları devam eden orman yangınının sıçraması sonucu evi yanan 62 yaşındaki Halil Erakbaba'nın bayram öncesinde sattığı 15 kurbanlığın satışından elde ettiği 50 bin lirası da küle döndü.

Manisa'nın Ahmetli ilçesi Hacıköseli mahallesinde başlayan ve üç gündür söndürme çalışmaları halen süren yangında, içlerinde kümeslerin de bulunduğu 10 yapı tamamen küle döndü. Yangın nedeniyle evlerinden okul servisleri ve ambulanslarla tahliye edilen vatandaşlar, geceyi akraba ve komşularının evlerinde geçirdi. Can havliyle evini terk eden vatandaşlardan Halil Erakbaba'nın ise Kurban Bayramı adeta zehir oldu. Bayram öncesi sattığı 15 kurbanlığın parasını evinde saklayan Erakbaba'nın tüm kazancı yangında küle döndü.

Çok büyük bir üzüntü yaşayan 3 çocuk babası Halil Erakbaba, 'Evimiz yandı. Ne yapalım' Benim küçük bir işim vardı dışarı çıkmıştım. Neyimiz varsa yangında telef oldu. Hayvanlarımız, paramız telef oldu. Bir tek üzerimizdeki elbisemiz kaldı 1 tane de tavuğum kaldı. 40 kadar tavuğum vardı hepsi kümeste telef oldu. Kurbanlıklarımızı sattık. Buradan elde ettiğimiz 50 bin lirayı evde saklıyorduk ama hepsi yandı. Şu an geçici olarak misafirhanede kalacağız. Bundan sonrasını ise bilmiyoruz" dedi.