Son dakika haber! Manisa merkezli DEAŞ operasyonunda 2 tutuklama - Son Dakika
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Son dakika haber! Manisa merkezli DEAŞ operasyonunda 2 tutuklama

26.04.2022 22:52
Son dakika haber! Manisa merkezli DEAŞ operasyonunda 2 tutuklama

Son dakika haberine göre Manisa merkezli DEAŞ ve El Nusra terör örgütlerine yönelik gerçekleştirilen terör operasyonunda gözaltına alınan 9 kişiden 2'si tutuklandı.

Manisa merkezli DEAŞ ve El Nusra terör örgütlerine yönelik gerçekleştirilen terör operasyonunda gözaltına alınan 9 kişiden 2'si tutuklandı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Şube Müdürlüğü tarafından DEAŞ terör örgütünün eylem faaliyetlerinin deşifresi ve engellenmesine yönelik olarak yapılan çalışmalar sonucunda geçmiş dönemde Suriye'de DEAŞ ve El Nusra terör örgütleri içerisinde silahlı faaliyetlerde bulundukları şeklinde bilgiler elde edilen ve DEAŞ terör örgütü içerisinde Türkiye'de faaliyet yürüttüğü şüphesiyle haklarında adli dinleme/takip kararı bulunan; 9 şahsa yönelik olarak Manisa merkez, Manisa'nın Turgutlu, Salihli, Kula ilçeleri ve Ankara ilinde bulunan adreslerine 19 Nisan günü sabah saatlerinde eş zamanlı olarak yapılan operasyon neticesinde şahısların tümü gözaltına alındı. Şüpheli şahıslardan 2'si çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanırken, 3 şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı. 4 şahıs ise savcılıktan serbest kalarak geri gönderme merkezine sevk edildi. - MANİSA

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El Nusra, Manisa, Terör, DEAŞ, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber! Manisa merkezli DEAŞ operasyonunda 2 tutuklama - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber! Manisa merkezli DEAŞ operasyonunda 2 tutuklama - Son Dakika
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