CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI
Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB), altyapı çalışmaları sırasında, dolgu alanında meydana gelen göçükte toprak altında kalan işçi Ahmet Çolak'ın (25), 3,5 saat süren çalışmanın ardından cansız bedenine ulaşıldı. Çolak, Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Van'ın Muradiye ilçesinden Manisa'ya çalışmak için geldiği öğrenilen Çolak'ın cenazesinin memleketinde toprağa verileceği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Manisa OSB'de altyapı çalışmasında dolgu alanı çöktü; 3 itfaiyeci kurtarıldı, 1 işçi öldü (2) - Son Dakika