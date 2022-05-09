Son dakika haber: Manisa OSB'de fabrika yangını - Son Dakika

Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) bulunan bir fabrikanın kazan dairesinde patlama sonrası yangın çıktı. Alevler itfaiye ekipleri tarafından güçlükle kontrol altına alındı.

Yangın, Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki Manisa OSB bünyesinde bulunan ambalaj fabrikasının kazan dairesinde çıktı. Edinilen bilgiye göre, kazan dairesinde yaşanan patlamanın ardından kazan dairesini bir anda alevler sardı. Yapılan ilk müdahalenin ardından haber verilmesi sonrası olay yerine çok sayıda Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına ait itfaiye ve İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekibi sevk edildi. Ekipler kazan dairesinin yanı sıra yangının sıçrama ihtimaline karşı fabrikanın diğer noktalarına da su vererek yangının sıçramasının önüne geçti. Polis ekipleri tarafından çevrede güvenlik tedbirleri alınırken, uzun uğraşlar sonucu güçlükle kontrol altına alınan yangın nedeniyle yaralanan olmadı. Maddi hasar meydana gelen fabrikaya tedbir amaçlı AFAD ekipleri de sevk edildi.

Öte yandan yangını söndürme çalışmaları havadan görüntülendi.

Kontrol altına alınan yangının kesin çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı. - MANİSA