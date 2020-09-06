Son dakika haber: MANİSA Otomobil traktöre çarpıp yan döndü 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

Otomobil traktöre çarpıp yan döndü 1 ölü, 1 yaralı

MANİSA'nın Kula ilçesinde, traktöre arkadan çarparak yan yatan otomobilde 1 kişi öldü, 1 kişi ise yaralandı.

Kaza, bugün saat 08.40 sıralarında, İzmir- Ankara karayolu Gökçeören Kavşağı yakınları Kale mevkiinde meydana geldi. İzmir'den Uşak yönüne giden Basri Dere idaresindeki 35 DDA 60 plakalı otomobil, Nurullah Palta yönetimindeki 67 YA 603 plakalı traktöre arkadan çarptı. Yan yatan otomobil sürüklenip durdu. Sürücü Dere ile otomobilde sıkışan 71 yaşındaki Şerife Dere kazada yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Şerife Dere'nin öldüğü belirlendi. Sürücü Dere ise ambulansla Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İtfaiye ekipleri Şerife Dere'nin cesedi otomobilden çıkardı. Dere'nin cenazesi morga kaldırıldı. Traktör sürücüsü Palta, İlçe Jandarma Komutanlığı Gökçeören Karakol Komutanlığı'na götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜLÜ HABER

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Kaza yeri

kazaya karışan otomobil ve traktör

kazadan detaylar

yolun trafiğe kapalı kalması

yaşlı kadının cansız bedeninin otomobilden çıkarılarak morga götürülmesi

otomobil ve traktörün yoldan kaldırılması

detaylar

Haber- Kamera Hasan YİĞEN KULA (Manisa), DHA