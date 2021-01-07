Son dakika haberleri: Manisa ve Denizli'deki telefonla dolandırıcılık operasyonunda 1 kişi tutuklandı - Son Dakika

Son dakika haberleri: Manisa ve Denizli'deki telefonla dolandırıcılık operasyonunda 1 kişi tutuklandı

07.01.2021 16:25

Bir son dakika haberine göre Manisa ve Denizli'de telefonla aradıkları kişilere kendilerini polis olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptıkları belirlenen iki şüpheliden biri operasyonla yakalanıp tutuklandı.

Manisa ve Denizli'de telefonla aradıkları kişilere kendilerini polis olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptıkları belirlenen iki şüpheliden biri operasyonla yakalanıp tutuklandı.

Soma İlçe Emniyet Müdürlüğüne başvuran Hanife Kurtkan (64), kendisini telefonla arayıp "başkomiser" olarak tanıtan kişiye yaklaşık 25 bin lira değerindeki nakit para ve altınlarını vererek dolandırıldığını bildirdi.

Güvenlik kamerası incelemeleri sonucu iki şüphelinin kullandığı otomobilin plakası belirlendi.

Şüphelilerin Soma'daki olaydan bir gün sonra Denizli'de de yaşlı bir vatandaştan aynı yöntemle 80 bin lira değerinde ziynet eşyasını dolandırdığı belirlendi.

Denizli Emniyet Müdürlüğü ile ortak yürütülen çalışmada şüphelilerden L.U. (23), Denizli'deki bir adreste gözaltına alındı.

L.U'nun ilk ifadesinde kumar borcu nedeniyle bu işe girdiğini, yaşlı kadınları arayanları tanımadığını, iki işten 3 bin 500 lira komisyon aldığını söylediği öğrenildi.

Şüpheli, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

"Engelli kızımın biriktirdiği parayı verdim"

Telefonla dolandırılan Hanife Kurtkan, AA muhabirine eşi ve engelli kızıyla yaşadığını, evdeki sabit telefondan arandığını, telefonda kendisini "başkomiser" olarak tanıtan kişinin adına çıkarılan telefon hattıyla suç işlendiğini, para ve ziynet eşyaları üzerinde parmak izi çalışması yapacaklarını söylediğini anlattı.

Telefondaki kişiye inanmadığını ifade eden Kurtkan, şöyle konuştu:

"Tekrar tekrar sordum, 'Siz dolandırıcı mısınız?' diye. 'Sen devletin memuruna güvenmiyor musun?' dedi ve bayrağın üstüne yemin etti. O an eve biri geldi, kimlik sordum, cebinden bir şey çıkarıp hemen geri koyup para ve altınları alıp gitti. 'Yarım saat sonra geri getireceğiz' dediler, gidiş o gidiş.

Bayrağın üzerine yemin edilince inandım, bayrağa içimiz titriyor. Polis, bayrak, vatan deyince neyim varsa çıkarıp verdim. Engelli kızımın biriktirdiği para vardı, kolyesi, künyesi, altını vardı onları da verdik. Bir de benim maaşım."

Kurtkan, polis ve bayrak sevgisi gibi hassas duygularla insanları kandıran kişilere en ağır cezanın verilmesini istediğini de ifade etti.

Öte yandan Soma Asayiş Büro Amirliği yetkilileri, ilçede son 5 ayda 8 telefonla dolandırıcılık vakasının yaşandığı, 7'sinin aydınlatıldığı bilgisini verdi.

Son dakika haberleri: Manisa ve Denizli'deki telefonla dolandırıcılık operasyonunda 1 kişi tutuklandı
Son dakika haberleri: Manisa ve Denizli'deki telefonla dolandırıcılık operasyonunda 1 kişi tutuklandı
Son dakika haberleri: Manisa ve Denizli'deki telefonla dolandırıcılık operasyonunda 1 kişi tutuklandı
Son dakika haberleri: Manisa ve Denizli'deki telefonla dolandırıcılık operasyonunda 1 kişi tutuklandı

Dolandırıcılık, Cep Telefonu, Denizli, Manisa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Manisa ve Denizli'deki telefonla dolandırıcılık operasyonunda 1 kişi tutuklandı - Son Dakika


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