ANTALYA'da manzara izlemek için gittikleri Boğaçayı kıyısında toprak kayması sonucu açık kasa kamyonetleriyle suya düşüp mahsur kalan biri kadın 3 kişi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, saat 19.00 sıralarında Konyaaltı ilçesi Boğaçayı köprüsü altında yaşandı. İsimleri öğrenilemeyen biri kadın 3 kişi, açık kasa kamyonetle Boğaçayı köprüsünün altındaki toprak alana gelerek manzara izlemeye başladı. Bu sırada bulundukları zemindeki toprağın kayması sonucu araç yaklaşık 1 metre yükseklikteki akıntılı çaya düştü. Sürücü aracı çıkarmaya çalışsa da başarılı olamadı. Kıyıdan yaklaşık 10 metre uzaklıkta kamyonet akıntıyla sürüklenmeye başlarken, bir süre sonra zemine çakıldı. Araçta mahsur kalan 3 kişi durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla beraber Boğaçay'ın olduğu noktaya itfaiye ekipleri sevk edildi.

ÖNCE MERDİVEN SONRA BOTLA KIYIYA ÇIKARILDILARAracın çaya çakıldığı noktaya gelen itfaiye ekipleri, mahsur kalan 3 kişiyi çıkartmak için çalışma başlattı. Suya giren ekipler, itfaiye aracına ip bağlayarak aracın olduğu noktaya kadar ilerledi. İtfaiye ekipleri belirli noktalarda suyun derin ve akıntının fazla olduğunu fark edince 3 kişiyi bot yardımıyla kıyıya çıkardı.

Sağlık durumları iyi olan 3 kişi, yakınlarına ait başka bir araçla bölgeden uzaklaşırken, araç ise çekici yardımıyla sudan çıkartıldı.