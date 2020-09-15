Son dakika haber... Marcel Tisserand Fenerbahçe'de

Fenerbahçe, geçtiğimiz günlerde İstanbul'a getirdiği Wolfsburg'un defans oyuncusu Marcel Tisserand'ı transfer ettiğini açıkladı.

Fenerbahçe, Wolfsburg'un stoperi Marcel Tisserand'ı transfer etti. Geçtiğimiz günlerde İstanbul'a 27 yaşındaki savunma oyuncusuyla 3+1 yıllık sözleşme imzalayan sarı-lacivertli ekip Tisserand için, "Camiamıza hoş geldin diyor, Çubukluyla başarı dolu yıllar ve şampiyonluklar diliyoruz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL