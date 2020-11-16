Son dakika haber... Mardin Büyükşehir Belediyesi Çocuk Aktivite ve Spor Merkezinde eğitimler başladı - Son Dakika

Mardin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığının 7-10 yaş arası çocuklara yönelik Çocuk Aktivite ve Spor Merkezinde eğitimler başladı.
Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle aktivitelerine ara veren Çocuk Aktivite ve Spor Merkezi kapılarını yeniden 7-10 yaş arası çocuklar için açtı.
Kovid-19 tedbirlerine uygun şekilde, çocukların, gelişimsel evrelerini destekleyen, sanatsal yönlerini keşfetmeyi sağlayan, zihinsel gelişimlerini güçlendiren ve hayal güçlerinin sınırlarını zorlayan merkezde, "koordinasyon, dans atölyesi, zeka oyunları, teknolojik oyunlar" gibi eğitimler veriliyor.
Çocukların yeteneklerini geliştirebilecekleri şekilde dizayn edilen merkezdeki tüm eğitimler ücretsiz.
- Kaynak: AA
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