Son dakika haber! Mardin'de 5 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı yakalandı - Son Dakika

Son dakika haber! Mardin'de 5 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı yakalandı
21.03.2021 20:08
Son dakika haberi... Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince icra edilen yol kontrol ve arama faaliyeti esnasında 5 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan zanlı jandarma tarafından yakalandı.
Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince icra edilen yol kontrol ve arama faaliyeti esnasında 5 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan zanlı jandarma tarafından yakalandı.
Derik İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince icra edilen yol kontrol ve arama faaliyeti esnasında durdurulan araçta yapılan kimlik kontrolünde mala zarar verme ve birden fazla kişi tarafından birlikte yağma suçlarından aranan ve kesinleşmiş 5 yıl 4 ay hapis cezası bulunan F.A. yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan F.A.'nın çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildiği bildirildi. - MARDİN
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