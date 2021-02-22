Mardin'de 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yapmış olduğu çalışmalar sonucu yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kızıltepe ilçesi Küçükayrık Mahallesi'nde ikamet eden ve cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak suçundan kesinleşmiş 5 yıl hapis cezası bulunan A.A., Kızıltepe İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan A.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Ayrıca yine Kızıltepe ilçesi Yumrutaş Mahallesi'nde ikamet eden ve basit yaralama suçundan aranan S.A. da jandarmanın operasyonu ile yakalanarak mahkemeye sevk edildi. 5 ay hapis cezası bulunan S.A.'nın jandarma ekiplerince Midyat Açık Ceza ve İnfaz Kurumu'na teslim edildiği bildirildi. - MARDİN