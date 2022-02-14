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Son dakika haber | Mardin'de 7 yıl önce 3 kişinin öldüğü silahlı kavgayla ilgili bir şüpheli yakalandı - Son Dakika

Son dakika haber | Mardin'de 7 yıl önce 3 kişinin öldüğü silahlı kavgayla ilgili bir şüpheli yakalandı

14.02.2022 12:32
Son dakika haber | Mardin'de 7 yıl önce 3 kişinin öldüğü silahlı kavgayla ilgili bir şüpheli yakalandı

Son dakika haberine göre Mardin'in Derik ilçesinde 7 yıl önce arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan, 3 kişinin öldüğü silahlı kavgayla ilgili aranan 5 şüpheliden 1'i gözaltına alındı.

Mardin'in Derik ilçesinde 7 yıl önce arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan, 3 kişinin öldüğü silahlı kavgayla ilgili aranan 5 şüpheliden 1'i gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Derik'te 2015 yılında meydana gelen ve 3 kişinin ölümü ile sonuçlanan silahlı kavgaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan 5 şüpheliden C.E, Mardin İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen operasyonda yakalandı.

C.E'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor. 4 şüphelinin yakalaması için çalışmalar devam ediyor.

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Mardin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Mardin'de 7 yıl önce 3 kişinin öldüğü silahlı kavgayla ilgili bir şüpheli yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber | Mardin'de 7 yıl önce 3 kişinin öldüğü silahlı kavgayla ilgili bir şüpheli yakalandı - Son Dakika
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