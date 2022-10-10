Mardin'de beden eğitimi öğretmeninden skandal hareketler! 9 yaşındaki çocuğu yerden yere savuran öğretmen, gözaltına alındı - Son Dakika
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Mardin'de beden eğitimi öğretmeninden skandal hareketler! 9 yaşındaki çocuğu yerden yere savuran öğretmen, gözaltına alındı

10.10.2022 12:25

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir beden eğitimi öğretmeninin 9 yaşındaki bir çocuğa şiddet uygulaması ortalığı ayağa kaldırdı. Çocuğun ailesinin şikayeti üzerine şiddet uygulayan öğretmen, gözaltına alındı.

Dün Kızıltepe Turgut Özal Mahallesi'nde bulunan Kızıltepe İlçe Stadı'nda bir yetişkinin bir çocuk ile kavgası büyük yankı buldu. Görüntülerde çocuğu döven şahsın Kızıltepe'de bir özel lisede beden eğitimi öğretmeni ve ve bir futbol takımının futbol okulunda antrenörlük yapan C.K., olduğu öğrenildi.

YERDEN YERE VURDU

Dayak yiyen çocuğun ise Dicle İlköğretim Okulu öğrencisi 9 yaşındaki Y.Ö., öğrenildi. Cep telefonuyla çekilen ve sosyal medyada büyük yankı uyandıran görüntülerde C.K.'nın Y. Ö. ile kavga ediyor. C.K.'nın çocuğun elinden bir şey almaya çalıştığı görülüyor. C.K.'nın çocuğu yere vurduğu görülüyor. Ardından çevredekilerin araya girmesiyle olay son buluyor.

İddiaya göre, antrenör C.K.'nın öğrencilerinin Kızıltepe İlçe Stadı'nda maç yaptığı sırada söz konusu 9 yaşındaki Y. Ö.'nün çocuklara hakaret ettiği ve maç sonunda elindeki muştayla çocuklara saldırdığı belirtildi. C.K. bunun üzerine Y. Ö. ile tartışmaya giriyor ve olay kavgaya dönüşüyor. Ardından büyük tepki çeken görüntüler ortaya çıkıyor.

GÖZALTINA ALINDI

Durumdan haberdar olan aile, Y.Ö.'yü hastaneye götürerek, darp raporu alarak şikayetçi oldu. Şikayet üzerine gözaltına alınan C.K.'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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Kaynak: İHA

Kızıltepe, Hisarcık, Mardin, kavga, 3. Sayfa, Yerel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Mardin'de beden eğitimi öğretmeninden skandal hareketler! 9 yaşındaki çocuğu yerden yere savuran öğretmen, gözaltına alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mardin'de beden eğitimi öğretmeninden skandal hareketler! 9 yaşındaki çocuğu yerden yere savuran öğretmen, gözaltına alındı - Son Dakika
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