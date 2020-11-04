Son dakika haber | Mardin'de bir terörist ikna sonucu teslim oldu - Son Dakika

Son dakika haber | Mardin'de bir terörist ikna sonucu teslim oldu

04.11.2020 09:12
Son dakika haber | Mardin'de bir terörist ikna sonucu teslim oldu, System.String[]

Gelen son dakika haberlerine göre Mardin İl Jandarma Komutanlığı ve İstihbarat Başkanlığı tarafından yapılan müşterek ikna çalışması sonucu bir terörist daha ikna edilerek sınırdan teslim alındı.

Mardin İl Jandarma Komutanlığı ve İstihbarat Başkanlığı tarafından yapılan müşterek ikna çalışması sonucu bir terörist daha ikna edilerek sınırdan teslim alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ikna ekiplerince ülke içinde ve dışında PKK/KCK/PYD terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren örgüt mensuplarına ailelerinin de desteği ile ulaşılarak örgütten kaçıp teslim olmaları sağlanıyor. Yürütülen ikna çalışması neticesinde Emin kod adlı M.E.K. isimli terörist ikna edilerek Nusaybin ilçesinde bulunan Faruk Gezen Hudut Karakolu bölgesinde silahsız ve teçhizatsız güvenlik güçlerine teslim oldu.

PKK/PYD/ YPG terör örgütünde faaliyet gösteren, M.E.K. isimli bölücü terör örgütü mensubunun silahlı terör örgütüne üye olma suçundan arama kaydının olduğu tespit edildi. Faruk Gezen Hudut Karakolu bölgesinden jandarma ekiplerine teslim olan teröristin soruşturmasına Mardin İl Jandarma Komutanlığı tarafından devam edildiği belirtildi.

(Kübra Nur Atik/İHA)

Son dakika haber | Mardin'de bir terörist ikna sonucu teslim oldu

Mardin İl Jandarma Komutanlığı, İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, Terör, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber | Mardin'de bir terörist ikna sonucu teslim oldu - Son Dakika


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