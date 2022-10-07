Son dakika haber | MARDİN'DE ÇOCUK PARKINDAKİ OYUNCAKLAR YAKILDI; 2 GÖZALTI - Son Dakika
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Son dakika haber | MARDİN'DE ÇOCUK PARKINDAKİ OYUNCAKLAR YAKILDI; 2 GÖZALTI

07.10.2022 12:04

Gelen son dakika haberine göre MARDİN'in Artuklu ilçesinde kısa süre önce hizmete alınan parktaki bazı oyuncaklar ateşe verildi, o anlar kameraya yansırken, polis 2 şüpheliyi yakaladı.

MARDİN'in Artuklu ilçesinde kısa süre önce hizmete alınan parktaki bazı oyuncaklar ateşe verildi, o anlar kameraya yansırken, polis 2 şüpheliyi yakaladı.

Artuklu ilçesi 13 Mart Mahallesi'nde bir süre önce hizmete açılan Diriliş Parkı'ndaki bazı oyuncaklar, sabah saatlerinde ateşe verildi. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı. İhbarla olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, diğer oyuncaklara sıçramadan alevleri söndürdü. Oyuncaklar kullanılamaz hale gelirken, polis bölgede inceleme yaptı. Ekipler, yangını çıkardığı tespit edilen 2 şüpheliyi yakalayıp, gözaltına aldı. Bu arada Artuklu Belediye Başkan Vekili Hasan Anuk, park gelerek inceleme yaptı. Yetkililerden bilgi aldıktan sonra konuşan Anuk, incelemeler sonrası oyuncakların yenilenip, parkın yeniden hizmete açılacağını söyledi. (DHA)

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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber | MARDİN'DE ÇOCUK PARKINDAKİ OYUNCAKLAR YAKILDI; 2 GÖZALTI - Son Dakika

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