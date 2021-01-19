Son dakika haber | - Mardin'de çocuklar karda kaymanın keyfini çıkardı - Son Dakika

- Mardin'de çocuklar karda kaymanın keyfini çıkardı

MARDİN - Mardin'in Mazıdağı ilçesinde yoğun kar yağışı sonrası çocuklar bidon ve poşetlerle kaymanın keyfini çıkardı.

Mazıdağı ilçesinde gece saatlerinde dün gece yarısından itibaren bastıran kar yağışı sonrası ilçe beyaza büründü. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte kendilerini sokağa atan çocuklar, gün boyu kardan adam yapıp kartopu oynadı. Çocuklar ayrıca bidon ve poşetlerle kaymanın da keyfini çıkardı.

Kar yağdığında ellerine poşet ve bidon alıp kaydıklarını belirten Harun Denli, "Her yıl kar yağdığında kayarak eğleniyoruz. Bugün kar nedeni ile eğlenceli bir gün geçirdik. Burada poşet ve bidonlarla kayarak karın keyfini çıkardık. Mazıdağı'nda kendimize kayak merkezi gibi bir yer yaptık, burada bu şekilde çok eğleniyoruz" dedi.

Krona virüs nedeniyle evde kaldıklarını, kar sevinciyle dışarı çıktıklarını ifade eden Daniyar Yaray ise "Burada evlerden getirdiğimiz poşetlerle kayıyoruz. Evde sıkılmıştık burada yüksek yerlerden kayarak sıkıntımızı gideriyoruz" diye konuştu.