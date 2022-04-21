Son dakika haber! Mardin'de DEAŞ'a yönelik operasyonda 1 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Son dakika haber! Mardin'de DEAŞ'a yönelik operasyonda 1 şüpheli tutuklandı

21.04.2022 22:17
Son dakika haber! Mardin'de DEAŞ'a yönelik operasyonda 1 şüpheli tutuklandı

Son dakika gelişmesine göre Mardin'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Mardin'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda, dini istismar eden silahlı terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilip engellenmesine yönelik, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince çalışma başlatıldı.

Çalışma kapsamında geçmiş dönemlerde Suriye/ Irak çatışma bölgelerinde DEAŞ silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttüklerine dair fotoğraf ve bilgiler bulunan Suriye uyruklu 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik Artuklu ve Midyat ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 2 şüpheli yakalandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri DEAŞ terör örgütü üyesi olmak suçundan tutuklandı, diğer şüpheli adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Diğer şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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Cumhuriyet, Mardin, Terör, DEAŞ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Mardin'de DEAŞ'a yönelik operasyonda 1 şüpheli tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber! Mardin'de DEAŞ'a yönelik operasyonda 1 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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