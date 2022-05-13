Son dakika haber | Mardin'de gazi ve şehit aileleri çocuklarına yönelik gezi etkinliği - Son Dakika
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Son dakika haber | Mardin'de gazi ve şehit aileleri çocuklarına yönelik gezi etkinliği

13.05.2022 11:23
Son dakika haber | Mardin'de gazi ve şehit aileleri çocuklarına yönelik gezi etkinliği

Son dakika haberleri: Mardin'in Derik ilçesinde Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk anısına gazi ve şehit ailelerinin çocuklarına yönelik Trabzon gezisi düzenlendi.

Mardin'in Derik ilçesinde Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk anısına gazi ve şehit ailelerinin çocuklarına yönelik Trabzon gezisi düzenlendi.

Derik Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Evren Çakır'ın destekleriyle Mardin Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Derneğince düzenlenen etkinlikte, Trabzon'a hareket eden çocuklar, Eren Bülbül'ün mezarını ziyaret edecek, Trabzonspor'un kupa töreni izlenecek.

Mardin Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Derneği Başkanı Orhan Kandemir ve Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Kadın Kolları Genel Başkanı Hatice Turan Kandemir, Çakır'a desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Kandemir, Derik'ten Trabzon'a gönül köprülerinin, doğudan batıya bütün il ve ilçelere örnek teşkil edeceğine inandığını belirtti.

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Trabzon, Mardin, Şehit, Gazi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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