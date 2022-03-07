Son dakika haber: Mardin'de hafif ticari araç ve minibüsün çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı - Son Dakika
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Son dakika haber: Mardin'de hafif ticari araç ve minibüsün çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

07.03.2022 19:22
Son dakika haber: Mardin'de hafif ticari araç ve minibüsün çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

Son dakika habere göre Mardin'in Artuklu ilçesinde hafif ticari araç ile minibüsün çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Mardin'in Artuklu ilçesinde hafif ticari araç ile minibüsün çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Mardin- Midyat kara yolu Kabala Mahallesi mevkisinde plakaları öğrenilemeyen Sait Altunay idaresinde minibüs ile Faysal Ertan yönetimindeki hafif ticari araç çarpıştı.

Kazada sürücüler Altunay ve Ertan ile araçlarda bulunan Özlem Araz, Halil Akça, Ethem Çiftlik ve Hanım Ertan yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Mardin Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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Artuklu, Tragger, Midyat, Mardin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Mardin'de hafif ticari araç ve minibüsün çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber: Mardin'de hafif ticari araç ve minibüsün çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı - Son Dakika
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