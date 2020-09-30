Son dakika haber! Mardin'de hırsızlık şüphelisi gözaltına alındı - Son Dakika

Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, zanlının M.T. olduğunu tespit etti.

Alınan bilgiye göre, Kızıltepe ilçesinde bir alış veriş merkezindeki markette, hırsızlık ihbarını alan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.

Mardin 'de hırsızlık yaptığı öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.

Bakan Koca, yüz yüze eğitimin yeni yol haritasını açıkladı: 2., 8. ve 12. sınıflar için Bilim Kurulu'nun önerisi var