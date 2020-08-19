Son dakika haber... Mardin'de itfaiye personeline eğitim - Son Dakika

Mardin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekiplere yangınlara müdahale eğitimi verildi.

Mardin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı konferans salonu ve tatbikat alanında, yangının yapısı, gelişimi, yanma ve yangın bilgisi, yangın yerindeki

tehlikeler, LPG ve doğalgaz bilgisi, söndürme maddeleri ve söndürme teknikleri, ekip çalışması eğitimi, köpük çeşitleri ve köpük kullanma eğitimi, genel araç bakımı ve eğitimi ile pompa eğitimi ve bakımı gibi eğitimler veriliyor.

9 ilçede bulunan itfaiye grup amirlikleri bünyesinde bulunan 65 personel eğitim programından faydalanırken, geriye kalan vardiyada çalışan itfaiye personeli de bir hafta arayla bu eğitime tabi tutulacak.