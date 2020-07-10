Son dakika haber... Mardin'de kaçak kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı - Son Dakika

Mardin'in Midyat ilçesinde, kaçak kazı yapan 3 şüpheli suçüstü yakalandı.

Midyat İlçe Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışmalar kapsamında Midyat'ın Çamyurt Mahallesi Köyiçi mevkisinde bir evde izinsiz kazı yapıldığı tespit edildi.

Alınan arama kararı ile söz konusu eve yapılan operasyonda Ü.A. (39), A.A. (33) ve Y.A. (28) define ararken suçüstü yakalandı.

5 metre derinliğinde ve 1 metre genişliğinde çukur açtıkları tespit edilen 3 şüpheli gözaltına alındı. Kazıda kullanılan malzemelere el konuldu.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.