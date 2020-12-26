Son dakika haber | Mardin'de kısıtlamanın ilk gününde sessizlik hakim
26.12.2020 12:45
Gelen son dakika haberlerine göre KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında ülke genelinde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde Mardin'in tarihi cadde ve sokakları boş kaldı.
KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında ülke genelinde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde Mardin'in tarihi cadde ve sokakları boş kaldı.
İçişleri Bakanlığı genelgesiyle koronavirüs tedbirleri kapsamında cuma günü saat 21.00'de başlayan ve pazartesi saat 05.00'da bitecek olan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde tarihi kent Mardin'deki cadde ve sokaklar boş kaldı. Kent genelinde kısıtlamaya uyulduğu gözlenirken, polis ekipleri de denetimlerini sürdürdü.
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