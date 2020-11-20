Son dakika haberleri: Mardin'de polisler 'Kadına karşı şiddete dur' dedi - Son Dakika

Son dakika haberleri: Mardin'de polisler 'Kadına karşı şiddete dur' dedi

20.11.2020 15:34

Son dakika haberi... Mardin'de polisler 'Kadına karşı şiddete dur' dedi Mardin'de 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü nedeniyle polisler, broşür dağıtıp vatandaşları kadına şiddete karşı dur demeye çağırdı.

Mardin'de polisler 'Kadına karşı şiddete dur' dedi

MARDİN - Mardin'de 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü nedeniyle polisler, broşür dağıtıp vatandaşları kadına şiddete karşı dur demeye çağırdı.

Mardin'in Artuklu ilçesinde bulunan 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkında 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü nedeniyle Toplum Destekli Polis Şube Müdürlüğü tarafından stant kuruldu. Polis ekipleri stantta broşür dağıtarak vatandaşları kadına karşı şiddet korusunda bilinçlendirdi. Kadına yönelik şiddetin sadece fiziksel değil, ekonomik ve psikolojik şiddet çeşitlerinin olduğu polis memurları tarafından vatandaşlara anlatıldı.

Son dakika haberleri: Mardin'de polisler 'Kadına karşı şiddete dur' dedi
Son dakika haberleri: Mardin'de polisler 'Kadına karşı şiddete dur' dedi
Son dakika haberleri: Mardin'de polisler 'Kadına karşı şiddete dur' dedi
Son dakika haberleri: Mardin'de polisler 'Kadına karşı şiddete dur' dedi

Mardin, Şiddet, Polis, Kasım, Yaşam, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Son dakika haberleri: Mardin'de polisler 'Kadına karşı şiddete dur' dedi - Son Dakika


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