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Son dakika haber... Mardin'de ruhsatsız silah ve mühimmat ele geçirildi - Son Dakika

Son dakika haber... Mardin'de ruhsatsız silah ve mühimmat ele geçirildi

12.02.2022 19:21
Son dakika haber... Mardin'de ruhsatsız silah ve mühimmat ele geçirildi

Son dakika 3. sayfa haberine göre Mardin'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonda ruhsatsız silah ve mühimmat ele geçirilirken, olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Mardin'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonda ruhsatsız silah ve mühimmat ele geçirilirken, olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Mardin İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğünün tespit ettiği adrese yaptığı operasyonda, 2 adet ruhsatsız AK-47 kaleşnikof tüfek, 3 adet AK-47 şarjörü, 216 adet AK-47 fişeği, 230 adet 9milim fişek, 2 adet tabanca şarjörü ele geçirildiği bildirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan şahıs hakkında soruşturma başlatıldığı belirtildi. - MARDİN

Son dakika haber... Mardin'de ruhsatsız silah ve mühimmat ele geçirildi

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Ruhsatsız Silah, Mühimmat, Mardin, Silah, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber... Mardin'de ruhsatsız silah ve mühimmat ele geçirildi - Son Dakika


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