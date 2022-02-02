Son dakika haber... Mardin'de şehit yakını çocuklar için kayak etkinliği düzenlendi - Son Dakika

Mardin Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Derneğince sosyal sorumluluk projesi kapsamında şehit yakını çocuklara yönelik kayak etkinliği düzenlendi.

Derneğin, Kızıltepe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Çam'ın desteğiyle Karacadağ Kayak Merkezine götürdüğü şehit yakını 40 çocuk kayak yaparak doyasıya eğlendi.

Dernek başkanı Orhan Kandemir, çocukların mutluluğunun her şeye bedel olduğunu ifade ederek, çocukların mutlu bir gün geçirdiğini söyledi.

Kandemir, destekleri için Kızıltepe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Çam'a teşekkür etti.