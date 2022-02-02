Üye Girişi
Son dakika haber... Mardin'de şehit yakını çocuklar için kayak etkinliği düzenlendi - Son Dakika

Son dakika haber... Mardin'de şehit yakını çocuklar için kayak etkinliği düzenlendi

02.02.2022 09:57
Son dakika haber... Mardin'de şehit yakını çocuklar için kayak etkinliği düzenlendi

Son dakika haber: Mardin Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Derneğince sosyal sorumluluk projesi kapsamında şehit yakını çocuklara yönelik kayak etkinliği düzenlendi.

Mardin Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Derneğince sosyal sorumluluk projesi kapsamında şehit yakını çocuklara yönelik kayak etkinliği düzenlendi.

Derneğin, Kızıltepe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Çam'ın desteğiyle Karacadağ Kayak Merkezine götürdüğü şehit yakını 40 çocuk kayak yaparak doyasıya eğlendi.

Dernek başkanı Orhan Kandemir, çocukların mutluluğunun her şeye bedel olduğunu ifade ederek, çocukların mutlu bir gün geçirdiğini söyledi.

Kandemir, destekleri için Kızıltepe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Çam'a teşekkür etti.

YORUMLAR
500

Kızıltepe, Mardin, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Mardin'de şehit yakını çocuklar için kayak etkinliği düzenlendi - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
09:53 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şaşkınlığı: Yanındaki genç kızın kim olduğunu öğrenince çok şaşırdı!
09:47 Wilma Elles yaşadığı tacizi anlattı: Şoför kapıları ve perdeleri kapattı, telefon numaramı vererek kurtuldum
09:38 Alzheimer hastası nine 2 gündür kayıptı! Jandarma çareyi drone ile aramakta buldu
09:25 Hadise'ye taktığı pırlanta sonrası borçları gündeme gelmişti! Mehmet Dinçerler: Borcum yok!
09:24 Elektrik aboneleri dikkat! Ocak faturanız ile Şubat faturanız arasındaki fark ne kadar olacak?
09:15 "Sizi vicdana davet ediyorum" diyerek zamların geri çekilmesini istedi, AK Parti ve MHP tarafından reddedildi
08:58 İlk kez bu seviyelere çıktı! Türkiye'de günlük koronavirüs vaka sayısı 100 binin üstünde
08:56 Ülkesinde tutuklanan adama tuzak üstüne tuzak! 225 milyon lirasına tedbir konuldu
08:50 İbrahim Tatlıses'ten yeni yatırım! 700 kişiye iş imkanı sunacak
08:43 Oturma düzeni polemiğine Ahmet Davutoğlu'ndan tepki: Müsamere oynamıyoruz
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2022 10:03:31. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haber... Mardin'de şehit yakını çocuklar için kayak etkinliği düzenlendi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement