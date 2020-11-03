Son dakika haber! Mardin'de silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

Son dakika haber! Mardin'de silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

03.11.2020 15:56
Son dakika haber! Mardin'de silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı, System.String[]

Edinilen son dakika gelişmesine göre Mardin'in Nusaybin ilçesinde, iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde, iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Alınan bilgilere göre olay, ilçeye bağlı kırsal Kuyular Mahallesinde meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı silahlı kavga çıktı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince burada yapılan ilk müdahalede Ali Bahur'un hayatını kaybettiği belirlendi. Kavgada yaralanan Mehmet Bahur ise olay yerinde yapılan müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kavgada hayatını kaybeden Ali Bahur'un cansız bedeni, otopsi işlemleri için hastaneye kaldırılırken, kavgaya karışan bir kişi jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor. - MARDİN

Nusaybin, Kuyular, Mardin, kavga, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber! Mardin'de silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika


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