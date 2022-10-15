Olay, Kızıltepe ilçesi Tepebaşı Mahallesi Kilise Caddesi üzerinde meydana geldi. İki grup arasında henüz nedeni belirlenemeyen sözlü tartışma yaşandı. Tartışmanın kısa sürede büyümesiyle olay silahlı kavgaya dönüştü. Olayda 1 kişi silahtan çıkan mermi sonucu yaralandı. Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralıya olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaynak: İHA

Kızıltepe, Tepebaşı, Mardin, kavga, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haber... Mardin'de silahlı kavga: 1 yaralı - Son Dakika

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