Son dakika haber... Mardin'de silahlı kavgada kardeşlerden biri öldü, diğeri ağır yaralandı - Son Dakika

Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

İlçeye bağlı kırsal Kuyular Mahallesi'nde henüz öğrenilemeyen nedenle iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Mardin 'in Nusaybin ilçesinde meydana gelen silahlı kavgada, iki kardeşten biri yaşamını yitirdi, diğeri ağır yaralandı.

Baby Shark şarkısı 7 milyarı aşan izlenme sayısıyla YouTube'da tüm zamanların en çok izlenen videosu oldu