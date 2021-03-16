Son dakika gündem: Mardin'de sınırı geçmeye çalışan terörist yakalandı - Son Dakika

Suriye'den Türkiye'ye geçmeye çalışırken yakalanan ve Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edilen 2 kişiden 1'inin, jandarma istihbarat sınır timi tarafından yapılan detaylı sorgulamasında PKK silahlı terör örgütü üyesi olduğu tespit edildi.

Türkiye'ye kaçak yollardan girerken yakalanan ve jandarma ekiplerine teslim edilen 2 şahıs hakkında jandarma istihbarat sınır timi tarafından yapılan detaylı sorgulama ve araştırma sonucu, N.M.K. isimli şahsın 2018 yılında Suriye'nin Melikiyah Sividik kampında 60 gün süre ile silahlı ve ideolojik eğitim aldığı, daha sonra 2019 yılında icra edilen Barış Pınarı Harekatı sırasında Irak Duhok'a kaçtığı tespit edildi.

Gözaltına alınan N.M.K. isimli terör örgütü üyesinin jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği, diğer şahsın ise İl Göç İdaresi Müdürlüğü ekiplerine teslim edildiği öğrenildi.

(Selman Güneş/İHA)