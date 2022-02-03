Son dakika haber! Mardin'de sosyal medyadan terör propagandası yapan 10 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Mardin'de sosyal medyadan terör örgütü PKK propagandası yaptığı iddiasıyla 10 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığınca terör örgütü PKK/KCK, PYD/ YPG'nin eylem ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik sosyal medya hesapları üzerinden araştırma yapıldı.
Araştırmada, PKK/KCK, PYD/YPG'yi övücü, destekleyici paylaşımlarda bulundukları tespit edilen O.A, Ş.A, M.Ç, M.R, N.A, F.D, Y.D, S.A, Ö.Ç. ve H.A, eş zamanlı düzenlenen operasyonla yakalandı.
Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA
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