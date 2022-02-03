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Son dakika haber! Mardin'de sosyal medyadan terör propagandası yapan 10 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Son dakika haber! Mardin'de sosyal medyadan terör propagandası yapan 10 şüpheli gözaltına alındı

03.02.2022 15:20
Son dakika haber! Mardin'de sosyal medyadan terör propagandası yapan 10 şüpheli gözaltına alındı

Bir son dakika haberine göre Mardin'de sosyal medyadan terör örgütü PKK propagandası yaptığı iddiasıyla 10 şüpheli gözaltına alındı.

Mardin'de sosyal medyadan terör örgütü PKK propagandası yaptığı iddiasıyla 10 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığınca terör örgütü PKK/KCK, PYD/ YPG'nin eylem ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik sosyal medya hesapları üzerinden araştırma yapıldı.

Araştırmada, PKK/KCK, PYD/YPG'yi övücü, destekleyici paylaşımlarda bulundukları tespit edilen O.A, Ş.A, M.Ç, M.R, N.A, F.D, Y.D, S.A, Ö.Ç. ve H.A, eş zamanlı düzenlenen operasyonla yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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Mardin, Terör, YPG, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Mardin'de sosyal medyadan terör propagandası yapan 10 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber! Mardin'de sosyal medyadan terör propagandası yapan 10 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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