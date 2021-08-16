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Son dakika haber: Mardin'de terör operasyonu: 31 gözaltı - Son Dakika

Son dakika haber: Mardin'de terör operasyonu: 31 gözaltı

16.08.2021 10:13
Son dakika haber: Mardin'de terör operasyonu: 31 gözaltı, System.String[]

Son dakika haberleri: MARDİN'de, terör örgütü ile bağlantıları olduğu değerlendirilen 31 şüpheli gözaltına alınırken, operasyonda örgütsel dokümanlar da ele geçirildi.

MARDİN'de, terör örgütü ile bağlantıları olduğu değerlendirilen 31 şüpheli gözaltına alınırken, operasyonda örgütsel dokümanlar da ele geçirildi.

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla terör örgütü ile bağlantıları olduğu değerlendirilenlere yönelik operasyon yapıldı. Mardin merkez, Nusaybin, Derik ve Savur ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Terörle mücadele ve özel harekat timlerinin katıldığı operasyonda, 31 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda örgütsel dokümanlar da bulundu. Mardin Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirilen şüphelilerin sorgusuna başlandı.


Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı, Terörle Mücadele, Mardin, Terör, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Mardin'de terör operasyonu: 31 gözaltı - Son Dakika


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