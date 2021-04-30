Mardin'in Dargeçit kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda bir depoda keskin nişancı tüfeği ve mühimmat ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Eren-5 Operasyonları kapsamında "Şehit Jandarma Üsteğmen Emrah Şahin Operasyonu" düzenlendi.

Operasyonda, teröristlerce kullanıldığı belirlenen ve girişi taşlarla gizlenmiş depo tespit edildi.

Depoda yapılan aramada, keskin nişancı tüfeği, şarjör ve mühimmat ele geçirildi.

Jandarma ekipleri tarafından depo kullanılamaz hale getirildi.