Son dakika haber | Mardin'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon başlatıldı - Son Dakika
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Son dakika haber | Mardin'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon başlatıldı

28.07.2022 06:07
Son dakika haber | Mardin'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon başlatıldı

Son dakika haberler: Mardin'in Nusaybin ilçesine bağlı kırsal Günyurdu Mahallesi'nde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon başlatıldığı bildirildi.

Mardin'in Nusaybin ilçesine bağlı kırsal Günyurdu Mahallesi'nde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon başlatıldığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması, aralarında örgüt yöneticilerinin de bulunduğu değerlendirilen terör örgütü PKK mensuplarının etkisiz hale getirilmesi, kullandıkları değerlendirilen sığınak, barınak ve depoların tahrip edilmesi, bölgedeki mahallelerde aranan kişilerin yakalanması amacıyla operasyon düzenlendiği belirtildi.

İl İdaresi Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince 28 Temmuz saat 05.00'ten itibaren bölgedeki operasyonların sona ermesine kadar Nusaybin ilçesinin Günyurdu Mahallesi ve mezralarında ikinci duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildiği kaydedilen açıklamada, vatandaşların yasağa uymasının can ve mal güvenlikleri açısından önem taşıdığı vurgulandı.

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Mardin'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon başlatıldı Mardin'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon başlatıldı
Kaynak: AA

Nusaybin, Mardin, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Mardin'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon başlatıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Son dakika haber | Mardin'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon başlatıldı - Son Dakika
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